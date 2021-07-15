В России достаточно своих препаратов от CoViD-19

262 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+133), Кольском районе (+22) и Североморске (+20).

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок, заявил, что этот вопрос пока не обсуждается, поскольку в стране достаточно своих препаратов. Слова Пескова приводит РИА «Новости».

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную центром имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Также в России созданы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак». В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».