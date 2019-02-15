В России хотят нарисовать портрет бедности

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун принимает участие в российском инвестиционном форуме «Сочи-2019». В рамках его работы с главами регионов встретился Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ.

Началось совещание с главами регионов с очень важной и, пожалуй, самой актуальной в наше время темы. Совсем недавно председатель правительства Российской Федерации подписал постановление о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития. Вот только Мурманская область в этот список не вошла. Но на сегодняшний день самой сложной для обсуждения стала социальная политика. Обсудили вопросы больше всего волнующие присутствующих: где получить хорошую образование, профессию, в какую больницу обратиться, на какие пособия можно рассчитывать.

«В чём должна заключаться наша слаженная и эффективная работа? Если говорить о социальной политике, у нас свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума, - констатирует Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации. - Сегодня такими людьми занимаются органы социальной защиты. Решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и, в общем, достаточно стандартного набора данных. Это обезличенная картина, а нам надо составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране».