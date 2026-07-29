В России кратно выросли государственные пошлины на миграционные услуги

Теперь иностранные граждане при подаче заявлений на миграционные услуги в России будут платить новые - увеличенные государственные пошлины.

С 27 июля плата за оформление многократной визы составляет 6 тысяч рублей, за выдачу приглашения на въезд в Россию — 8 тысяч рублей, за оформление вида на жительство — 30 тысяч.

5 тысяч рублей нужно заплатить за выдачу разрешения на работу, а за приём в гражданство Российской Федерации или выход из него — 50 тысяч.