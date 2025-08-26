День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.25 19:30
В России могут преобразовать бюджетные места в медицинских вузах в целевые
Комиссия правительства России одобрила разработанный Минздравом проект федерального закона по медобразованию, который предполагает, что все бюджетные места станут целевыми.
Проект закона включает и ответственность в случае нарушения положений. Обучение в этом случае придётся оплатить из своего кармана, а сверху ещё и кругленький штраф.
Кроме этого, за выпускником будет закреплён наставник, который будет курировать начинающего специалиста в течение трёх лет.
