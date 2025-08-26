В России могут преобразовать бюджетные места в медицинских вузах в целевые

Комиссия правительства России одобрила разработанный Минздравом проект федерального закона по медобразованию, который предполагает, что все бюджетные места станут целевыми.

Проект закона включает и ответственность в случае нарушения положений. Обучение в этом случае придётся оплатить из своего кармана, а сверху ещё и кругленький штраф.

Кроме этого, за выпускником будет закреплён наставник, который будет курировать начинающего специалиста в течение трёх лет.