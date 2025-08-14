В России могут ввести штрафы за травлю в школе и Интернете

Депутаты уже разработали соответствующий законопроект.

За систематическое унижение чести и достоинства другого лица как в Интернете, так и в реальной жизни планируют штрафовать до 50 тысяч рублей физлиц, до 200 тысяч рублей - должностных лиц и до 500 тысяч рублей - юридических.

Если обидчики ещё не достигли 16-летнего возраста, то ответственность за такое нарушение будут нести уже родители или опекуны.

По мнению авторов инициативы, предлагаемая мера - это необходимый шаг для эффективной защиты фундаментальных прав граждан на достоинство, психическую неприкосновенность и безопасную среду, в том числе цифровую.

«Реализация законопроекта создаст действенный правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на его ранних стадиях, до наступления тяжких последствий, и будет способствовать формированию культуры нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.