В России могут «заморозить» транспортный налог! Но не на все машины

Однако, мера будет распространяться только на тех, кто покупает отечественные автомобили. Это позволит повысить интерес водителей к российскому автопрому.

Инициативу на 2-3-летний мораторий поддержало Министерство промышленности и торговли России.

Однако, мера будет распространяться только на тех, кто покупает отечественные автомобили. Это позволит повысить интерес водителей к российскому автопрому.

Напомним, что цель транспортного налога - компенсировать вред, который машины наносят окружающей среде. Размер налога зависит от количества лошадиных сил авто.