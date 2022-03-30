В России может появиться Красная книга Арктики

Позвольте: За что платить-то, если с января 2014 года (года вступления в силу Закона о своевольном перекладывании бремени оплаты КР с плеч государства на плечи налогоплательщиков) в уйме домов никакого ещё капре Комментарий к новости: Пени за просрочку платежей за капремонт останутся на прежнем уровне

Антон Васильевич При СССР были парткомы, райкомы, обкомы. Но от них и от страны мы сами отказались, теперь пенять не на кого! Комментарий к новости: ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах