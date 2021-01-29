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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.21 19:30

В России набирает популярность хештег #ДетиВнеПолитики

К флешмобу присоединяются российские актёры, педагоги, родители и представители ОНФ. Пока одни призывают не втягивать детей в разборки взрослых, другие, наоборот, зовут несовершеннолетних выходить на площади в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Один из них состоялся в минувшие выходные в Мурманске.

Акция, как писала в социальных сетях организатор и руководитель штаба Навального в Мурманске, должна была начаться на Пяти Углах. И здесь начала собираться молодёжь. Правда, как оказалось, поддерживали происходящее далеко не все пришедшие на площадь.

Сергей: «Я пришёл, чтобы сказать, что меня полностью устраивает наш президент. Всё, что он делает, он делает для нашей страны как во внутренней, так и во внешней политике. Он много что сделал. Он пашет. Он пашет сильно и много. Такие как Навальный, они делают всё для себя. Они собирают молодёжь, которая не знает своей истории. Они не знают, когда зародилась Российская империя, что такое первая мировая, вторая мировая, революция. Спросите у молодёжи, когда началась первая мировая? Никто не ответит. Никто! Они не знают своей истории. Не зная своей истории - построить своё будущее нельзя вообще».

Из пришедших поддержать идеи организаторов митинга - в основном школьники и студенты. А вот ещё один участник - уже взрослее. На вопрос, что же поменяется после митингов, ответить он так и не смог.

Но вернёмся к подросткам. Их собирали сюда при помощи соцсетей: «ВКонтакте», «Телеграм» и набиравшего популярность «ТикТока».

Алина и Настя: «Мы пришли голосовать за свободу. За свободу действий и за наше будущее».

- А вам что-то запрещают сейчас?

- Навального, чтобы освободили.

Такие мероприятия напрямую права несовершеннолетних не нарушают, а запретами делу не поможешь, уверена детский омбудсмен Алевтина Андреева. Это только распалит интерес молодёжи к акции. Ответом на призывы организаторов может стать планомерная разъяснительная работа со стороны властей, педагогов и родителей. Нужно не ограничивать, а объяснять свою позицию.

Алевтина Андреева, уполномоченная по правам ребёнка в Мурманской области: «Нужно проводить очень систематическую разъяснительную работу. Объяснять детям, что это небезопасно. А уже каждый сделает сам выбор: прийти или нет. Как правило, когда мы объясняем детям свою позицию, разговариваем с ними, вступаем в диалог, дети понимают, что действительно, сегодня мне находиться здесь необязательно».

В Мурманске полицейские каждый раз с пониманием относятся к митингующим. Проведению акций, если они не нарушают общественный порядок, не препятствуют и следят за безопасностью участников. Тем не менее, поручиться за здоровье каждого находящегося в толпе не может никто.

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