В России начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Мировой суд Уфы оштрафовал 33-летнего местного жителя на 15 тысяч рублей за нахождение на улице ночью.

«Ведомости» пишут, что кроме того что молодой человек вышел на улицу без уважительной причины, он ещё и сел за руль в нетрезвом виде.

Лидером по числу составленных протоколов на нарушителей самоизоляции стал Санкт-Петербург. В городе на Неве, по последним данным правительства региона, составлены 170 протоколов. В зоне пристального внимания находятся те граждане, которые прилетели из-за границы или могли иметь контакт с носителем вируса.

В Мурманской области нарушителей пока выявлено не было. За соблюдением режима карантина следят сотрудники МВД. Служба напомнила, что штрафы могут получить те, кто должен находиться дома обязательно по официальному постановлению.

Всем остальным быть дома рекомендовано. С прохожими сотрудники полиции ведут разъяснительные беседы и предлагают отправиться домой и не покидать квартиры.