В России начались испытания вакцины от COVID-19

Препарат ввели первым 18 добровольцам, сообщает Министерство обороны России.

Тестирование проводится в военном госпитале имени Бурденко. Разрешение на проведение клинических испытаний было выдано Минздравом 16 июня.

Девяти добровольцам введён один компонент вакцины, ещё девяти – второй. Процедура прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений у пациентов, уточняют специалисты.

В ближайшее время у испытуемых начнут брать необходимые анализы, они будут проходить различные скрининги и сдавать пробы.

По информации Минобороны, через несколько дней к испытанию вакцины приступит вторая группа добровольцев.