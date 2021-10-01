164 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+57), Мончегорске (+35) и Оленегорске (+13).

В России не будут объявлять локдаун из-за коронавируса. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она обратила внимание на то, что из-за нового подъёма заболеваемости ковидом наступает сложный период. Она призвала россиян соблюдать ограничительные меры, носить маски, беречь своих родных и близких, по возможности, сделать прививку.

По словам Татьяны Голиковой, коллективного иммунитета в стране удастся достигнуть, когда каждый будет заботиться о себе и близких. Голикова также отметила, что в России сегодня достаточно вакцины от COVID-19, запасов в регионах хватит на месяц и больше. При этом прививки от коронавируса делают бесплатно, для этого открыты свыше 8,5 тысячи прививочных пунктов, в том числе мобильных, работают выездные бригады.

Полностью вакцинацию прошли уже более 40 млн человек. Для достижения коллективного иммунитета этого недостаточно.