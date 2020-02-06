В России неуклонно растёт число краж с банковских карт граждан

Мурманская область – не исключение. Мошеннические приёмы становятся всё изощрённее, а суммы краж – больше. Как не попасться на уловки преступников и не потерять честно заработанные деньги, мурманским журналистам рассказали на брифинге в региональном УВД.

СМИ Мурманской области, соцсети, официальные сайты МВД и следственного комитета буквально пестрят сообщениями о преступлениях с банковскими картами. Только за первый месяц текущего года их зафиксировано около трёхсот, общий ущерб от действий мошенников – более 5 млн рублей. В топе уловок – звонки от неизвестных, представляющихся сотрудником банка и сообщающих о подозрительных транзакциях.

Олег Одинцов, заместитель начальника следственного управления УМВД по городу Мурманску: «Введённые в заблуждение клиенты кредитных или расчётных организаций вступают в контакт с мошенниками, целью которых является получение личной информации, пин-коды, которые находятся на обратной стороне банковской карты, как только они получат информацию, деньги будут сняты на сто процентов».

Мошенники постоянно применяют новые и более изощренные схемы обмана. Сейчас это, к примеру, звонки с информацией о якобы накопленных бонусах за использование карты. Преступники применяют программы подмены телефонных номеров, так, при звонке у абонента высвечивается номер 900, который принадлежит Сбербанку, а на самом деле это могут быть злоумышленники. Под удар нередко попадают пожилые люди.

Станислав Сидоров, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности УУР УМВД России по Мурманской области – начальник отделения по раскрытию мошенничеств подполковник полиции: «В декабре и январе стали регистрироваться преступления, где пожилые граждане сообщали о том, что им на стационарный телефон совершаются звонки, звонивший представляется родственником, сообщает, что попал в ДТП и для решения проблемы необходимы денежные средства, суммы от 70 до 200 тысяч рублей удавалось похищать».

Облюбовали преступники и сайты бесплатных объявлений, звонят лицам, разместившим объявление, предлагают перевести оплату услуги или товара по безналичному расчёту, узнают данные карты и списывают все имеющиеся там средства. Правоохранители и специалисты банков ещё раз напоминают, доверять звонкам и сообщениям такого рода нельзя.