День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.22 19:30
В России около 10 тысяч мобилизованных были возвращены домой на сегодняшний день по различным причинам
Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам», - сказал глава комитета, отвечая на вопрос о мобилизованных по ошибке.
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Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
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Галина
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Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
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