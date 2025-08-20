В России отмечают 80-летие атомной промышленности

Отправной точкой стало создание 20 августа 1945 года Специального комитета по использованию атомной энергии.

Страна должна была ответить на угрозы со стороны США и создать собственное ядерное оружие, чтобы сдержать потенциального противника. Советские атомщики за четыре года решили эту задачу.

Мы стали лидерами в мирном использовании атомной энергии: запустили первую в мире АЭС в Обнинске, создали первый атомный ледокол и токамак.

Сегодня госкорпорация не только строит АЭС, обеспечивая чистой энергией страну и мир, но и создает новые материалы — сверхпрочные, экологичные, помогает осваивать Арктику и Северный морской путь, разрабатывает методы ядерной медицины для победы над неизлечимыми болезнями, развивает квантовые технологии, чтобы решить глобальные проблемы человечества.

Напомним, в Мурманске расположено несколько подразделений ГК «Росатом», среди которых КАЭС в Полярных Зорях и «Атомфлот» в Мурманске.

К слову, участники экспедиции к Северному полюсу в рамках международного проекта «Ледокол Знаний» передали с борта атомного ледокола «50 лет Победы» поздравление с юбилейной датой.