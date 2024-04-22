В России отметили День работника центра занятости населения

33 года назад появилась государственная служба занятости.

В Центр занятости населения Мурманской области приходят разные люди. Помочь всем и каждому - основное правило специалистов учреждения. Но как не выгореть самому, при этом сохранив любовь к делу, которым занимаешься более 30 лет? Секретом поделилась одна из опытнейших сотрудниц центра, которая помогает людям найти работу с 1988 года.

Людмила Бекетова, кадровый консультант Мурманского кадрового центра: «Очень люблю свою работу. Стараюсь помочь каждому человеку, кто приходит к нам в Центр занятости, найти работу его мечты. Я считаю, что надо относиться к людям так, как бы ты хотел, чтобы люди относились к тебе. Я стараюсь понять человека, помочь ему».

Сотрудники кадрового центра как никто другой знают, как сложно бывает найти работу людям с инвалидностью. Поэтому помощь этой категории граждан здесь считается самой ответственной.

Олег Смоленский, инспектор второй категории Мурманского кадрового центра: «Помогаю составить резюме, помогаю организовать собеседование с работодателем. Если надо я присутствую на этих собеседованиях. Кроме того, я оказываю помощь инвалидам в прохождении медкомиссии. Особенно это касается слабослышащих граждан. Большим участком работы является создание новых рабочих мест для граждан с инвалидностью».

Ещё одна важная часть в процессе подбора работы – это профориентация. Светлана Молькова, психолог Мурманского кадрового центра и руководитель женского клуба «Путь к успеху», помогает людям найти свой профессиональный путь и проводит бесплатные тренинги и мастер-классы.

Светлана Молькова, психолог Мурманского кадрового центра: «Мне нравится, что здесь я могу применить все свои профессиональные знания, умения. Я могу помогать людям, поддерживать их в трудной ситуации, когда человек остался без работы, когда человек не знает, какую профессию ему выбрать. И в этом всем мы стараемся человеку помочь».

Помог немалому числу посетителей центра и самый молодой инспектор учреждения. Евгений Глущенко разработал приложения для информационных терминалов, которые обычно установлены в холле. Теперь во время ожидания посетители всех кадровых центров Мурманской области могут узнать, как успешно пройти собеседование с помощью симулятора «Собеседка», а дети могут опробовать свои силы в игре «CZN Space».

Евгений Глущенко, разработчик в отделе информационных систем и автоматизации процессов: «Работа здесь даёт развитие, потому что сейчас политика кадрового центра направлена на модернизацию, на добавление микросервисов, разработку приложений. Также я разработал сайт «Курс на Север».

О продуктивности сотрудников Центра занятости населения говорит и статистика. В Мурманской области беспрецедентно низкий уровень безработицы, всего 0,5 процента.