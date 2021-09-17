143 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+52), Мончегорске (+20) и Кандалакшском районе (+14).

В России почти 47,5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, полностью вакцинированы 41 млн, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопрос «Интерфакса».

3 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в России необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, для этого нужно привить более 90 млн человек. По её словам, достичь этого показателя планируется к 1 ноября текущего года.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в нашей стране стартовала 18 января.