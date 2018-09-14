В России построят три новых ледокола

В России построят три новых атомных ледокола проекта «Лидер». Вопрос финансирования этого инновационного для нашей страны проекта решён.

Корабли смогут с легкостью пробивать лёд толщиной более 4 метров, что позволит значительно улучшить логистику по Северному морскому пути.

Строительством новых атомных ледоколов будет заниматься Приморский судостроительный комплекс «Звезда» в кооперации с российскими судостроителями, в том числе и Балтийским заводом. Сейчас там уже сооружаются три универсальных атомных ледокола другого проекта.

Суда проекта «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт.

Их основными задачами станут обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику.