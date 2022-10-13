В России появится новое спецподразделение федеральной противопожарной службы

По новым правилам обеспечивать противопожарную безопасность там будет спецподразделение федеральной противопожарной службы. Уточняется, что перечень населённых пунктов, в которых разместятся такие подразделения, утвердит кабмин.

В ЗАТО создают для обеспечения работы организаций, которые разрабатывают, изготавливают, хранят или утилизируют оружия массового поражения, перерабатывают радиоактивные и другие опасные материалы, а также для размещения военных и иных объектов.

По новым правилам обеспечивать противопожарную безопасность там будет спецподразделение федеральной противопожарной службы. Уточняется, что перечень населённых пунктов, в которых разместятся такие подразделения, утвердит кабмин.