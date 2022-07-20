В России растёт заболеваемость COVID-19

В рейтинге стран по распространению вируса Россия сегодня находится на девятом месте — после США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Британии, Италии и Южной Кореи.

В рейтинге стран по распространению вируса Россия сегодня находится на девятом месте — после США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Британии, Италии и Южной Кореи.

За минувшие сутки в нашей стране выявили 4200 новых случаев коронавируса, госпитализировали 1300 человек. Рост числа госпитализаций отмечен в 64 регионах, снижение — в 11, ситуация не изменилась в 10 субъектах.

В регионах необходимо вновь возобновить работу по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования, об этом сообщила в своём тelegram-канале глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

По оценкам экспертов, рост числа заражений в России связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма. Новые версии очень заразны, даже ношение масок не может полностью предотвратить заболевание. Как отметил член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый, введение локдауна в случае роста заболеваемости маловероятно. Новый штамм не вызывает такого высокого уровня госпитализаций и летальности, как предыдущий.

Решения о введении масочного режима и других ограничений будут принимать органы Роспотребнадзора в каждом регионе в зависимости от ситуации.