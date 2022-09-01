В России с 1 сентября изменили порядок оплаты общедомового потребления коммунальных ресурсов

Плата за общедомовое потребление ресурсов должна теперь отражаться в платёжной квитанции отдельной строкой по каждому виду ресурсов.

Размер платы за коммунальные ресурсы, потраченные на общее имущество в многоквартирном доме, определяется как произведение тарифа для потребителей, установленного ресурсоснабжающей организацией, и объёма ресурсов, потребляемых при эксплуатации общего имущества.

Кроме того, установлены формулы определения платы за воду и электрическую энергию, потребляемые при эксплуатации общего имущества, а также отведение сточных вод в целях содержания общего имущества, и среднемесячного объёма таких ресурсов.