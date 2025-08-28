В России с 1 сентября начнут действовать обновленные правила расчёта среднего заработка

Для работников выгодно то, что использоваться будут все премиальные и стимулирующие выплаты.

Уточняются правила учёта при определении среднего заработка некоторых стимулирующих выплат. В перечень дополнительно войдут денежные поощрения, предусмотренные системой оплаты труда.

Речь идёт о тех выплатах, которые были фактически начислены в расчётном периоде. Так же вводится особый порядок определения среднего заработка для выплаты выходного пособия.

Новый метод разработан на шесть лет.