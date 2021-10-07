В России создадут «санитарный щит»

Это одна из стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которую озвучил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

В России планируют создать сеть лабораторий, которые позволят быстро и доступно диагностировать инфекции. Таким образом «санитарный щит» снизит риски проникновения биологических угроз на территорию России. Он позволит существенно сократить время выявления заражения.

Для этого планируют перекрыть потребность страны отечественными тест-системами, вакцинами и средствами индивидуальной защиты.

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ: «Также это и модернизация система реабилитации граждан после перенесённых заболеваний и травм. Будут оснащены или переоснащены более 1350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров».