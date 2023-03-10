В России создадут собственную вакцину от вируса папилломы человека. Она должна появится к лету

Об этом заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн в рамках проекта Российской академии образования.

Как сообщает ТАСС, препарат уже прошёл три фазы, вероятно, речь идёт об исследованиях и тестировании вакцины. Вирус папилломы человека — общее название более чем 200 типов вирусов. При этом большинство людей даже не подозревают, что у них может быть ВПЧ. И это очень плохо, так как доказано, что заражение некоторыми типами этого вируса увеличивает вероятность развития рака.