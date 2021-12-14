В России создали тест-систему для выявления нового штамма коронавируса «омикрон»

158 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+52), Североморске (+18) и Кольском районе (+15).

В Россия создали тест-систему для выявления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как пишут «Известия», Попова также отметила, что у нас в стране выявлено 16 случаев инфицирования данным вариантом коронавируса. При этом суточный охват тестирования на COVID-19 вырос в три раза, уточнила она.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России угрозы для жизни пациентов, у которых обнаружен «омикрон»-штамм COVID-19, нет, ситуация стабильная. По его словам, среди заболевших много людей, у которых уже есть иммунитет к коронавирусной инфекции. На этом фоне, пояснил министр, течение заболевания идёт либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями.

Ранее, 11 декабря, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения COVID-19, а также появления нового штамма «омикрон».