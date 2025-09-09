День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.25 19:30
В России становится меньше натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Мурманская область не стала исключением.
Сотрудники 305 военного следственного отдела организовали рейд по выявлению не вставших на воинский учёт мигрантов.
Ярослав Кондратенко, следователь 305 военного следственного отдела: «В ходе рейда, проведенного на территории города Мурманска, проверены семь лиц из числа иностранных и натурализованных граждан. По результатам, лиц, не вставших на воинский учёт, не выявлено. Военные следователи на регулярной основе проводят профилактические мероприятия по постановке на воинский учёт бывших трудовых мигрантов, получивших Российское гражданство».
Последние комментарии
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
