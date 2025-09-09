В России становится меньше натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Мурманская область не стала исключением.

Сотрудники 305 военного следственного отдела организовали рейд по выявлению не вставших на воинский учёт мигрантов.

Ярослав Кондратенко, следователь 305 военного следственного отдела: «В ходе рейда, проведенного на территории города Мурманска, проверены семь лиц из числа иностранных и натурализованных граждан. По результатам, лиц, не вставших на воинский учёт, не выявлено. Военные следователи на регулярной основе проводят профилактические мероприятия по постановке на воинский учёт бывших трудовых мигрантов, получивших Российское гражданство».