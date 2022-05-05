В России стартовал сезон активности клещей

Несмотря на то, что территория Мурманской области наименее подвержена нападкам этих насекомых, всегда стоит быть начеку. Лето не за горами и многие северяне совсем скоро начнут собирать чемоданы, чтобы отправиться в отпуск в тёплые края. Специалисты напоминают о необходимости профилактической прививки против клещевого вирусного энцефалита.

Маленькие, но очень опасные насекомые – клещи уже давно стали большой проблемой современности. Повстречать вредоносных кровососущих теперь можно не только в лесу, но и в городских парках и скверах.

Вячеслав Ванюков, врач-инфекционист Мурманского областного Центра специализированных видов медпомощи: «Люди становятся заложниками ситуации, когда клещи попадают на их тело и, прокусывая, нарушая кожные покровы, могут передать смертельно опасный вирус клещевого энцефалита. Данный вирус в организме больного человека может привести к развитию заболевания «клещевой энцефалит», которое может протекать достаточно тяжело, а в 30% случаев приводить даже к летальному исходу».

Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, поражающие, прежде всего, центральную нервную систему человека. Однако северянам, которые планируют остаться в отпускной период дома, беспокоиться не стоит, так как Мурманская область не эндемичный район, и случаи заболевания могут носить лишь завозной характер. В противном случае медики напоминают, что профилактическую прививку необходимо сделать как минимум за две недели до отъезда в «очаги распространения».

Вячеслав Ванюков, врач-инфекционист Мурманского областного Центра специализированных видов медпомощи: «Вакцинация проводится двухэтапно с интервалом в один месяц. Далее рекомендуется сделать ревакцинацию через год, а в последующем каждые три года проводить ревакцинацию от этого заболевания. Насколько известно, иммунитет формируется от данного заболевания не сразу, необходимо порядка двух недель после завершения вакцинации, для того чтобы в организме человека сформировался достаточный защитный титр антител».

Но как защитить себя от опасного заболевания помимо вакцинации? Медики рекомендуют облачаться в максимально закрытую одежду, использовать резиновые перчатки и головной убор при отдыхе на природе. Потенциальные жертвы насекомых – раздетые и плохо прикрытые люди. Заметить маленького вредителя вовремя удаётся далеко не всегда, а если клещ уже успел присосаться к кожным покровам, действовать необходимо незамедлительно.

Вячеслав Ванюков, врач-инфекционист Мурманского областного Центра специализированных видов медпомощи: «Существует экстренная профилактика, она заключается в том, что после обнаружения на теле укуса клеща либо самого клеща, который присосался, рекомендуется в течение 72 часов, не дольше, провести экстренную профилактику в виде введения иммуноглобулина. Данный препарат является антителами против вируса клещевого энцефалита, что может спасти человека от развития заболевания, непосредственно самого клещевого энцефалита».

Вовремя оказанная медицинская помощь поможет избежать печальных последствий, связанных с укусом заражённого клеща.