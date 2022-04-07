В России стартовала призывная кампания «Весна-2022»

Она не обошла стороной и наше Заполярье.

Постановлением главы региона создана областная призывная комиссия и 17 комиссий муниципального уровня.

Вызову в военкомат подлежит 3000 человек, правда, на военную службу отправится около 700 призывников. Отправки «в войска» запланированы на третью декаду мая.

Александр Дегтярёв, врио военного комиссара Мурманской области: «Более 70% у нас будет оставаться на Северном флоте, остальные будут распределяться по различным округам. Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны со специальной военной операцией, на неё буду отправляться только военнослужащие контрактной службы и офицеры».