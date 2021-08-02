В России стартовала Сельскохозяйственная микроперепись

Она позволит получить актуальный информационный срез. Собранная информация необходима для реализации эффективной аграрной политики в стране, отмечают в Мурманскстате.

В Мурманской области переписью будет охвачено более 6 тысяч объектов, из которых более 90 процентов – личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан.

Крупным предприятиям нужно самим заполнить анкету на сайте Росстата, а вот в хозяйства поменьше придут переписчики. Наибольшее число объектов, в которых перепись пройдёт методом опроса респондентов, находится в Кольском и Кандалакшском муниципальных районах.

Программа переписи содержит вопросы об использовании земли, поголовье сельскохозяйственных животных, целей производства сельхозпродукции, а для организаций – в дополнение о производственной инфраструктуре, использовании целевых кредитов и субсидий за счёт бюджета, её юридическом статусе.

Переписчик будет иметь при себе именное удостоверение, действительное при наличии паспорта, зелёную бейсболку и такого же цвета сигнальный жилет или дождевик с логотипом переписи. Он занесёт ответы в планшетный компьютер. Вся информация записывается со слов граждан, документы предъявлять не требуется. Полученные сведения являются конфиденциальными и будут использованы только для формирования официальной статистической информации.

Мурманскстат призывает принять активное участие в статистическом наблюдении.