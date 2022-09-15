В России упростят расчёт выплат по больничному, соответствующий проект подготовил Минтруд страны

Как сообщили в ведомстве, со следующего года россиянам не придётся брать для этих целей справку о зарплате с прошлого места работы. Данные будут отправляться напрямую в налоговые органы, а оттуда – в Социальный фонд. Кроме того, Соцфонд на основании собранных данных и без справок от заявителя будет назначать пособия по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком.