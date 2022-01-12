В России ужесточили штрафы за экологические нарушения

Теперь за невыполнение в срок предписания контролирующего органа, осуществляющего экологический надзор, нарушителю грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей - для организаций; от 30 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц; от 10 до 20 тысяч рублей - для граждан.

Если проступок допущен повторно, размер штрафных санкций возрастает в некоторых случаях в два раза.