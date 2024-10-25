В России в обороте появились новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей

Они выполнены в привычной цветовой гамме.

Украсили купюру знакомые изображения достопримечательностей Екатеринбурга и Челябинска. На лицевой стороне банкноты – стела «Европа – Азия», на оборотной – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» - Полярный круг в Салехарде.

Также на новой купюре появился QR-код, он размещён в нижней правой части лицевой стороны и содержит ссылку на страницу Банка России с описанием признаков подлинности банкноты.

При этом купюры старого образца никуда не денутся, их будут обновлять постепенно.

Скоро обновят банкноту номиналом в 1000 рублей. Лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется прежней. А вот за то, какие символы Приволжского федерального округа нанести на оборотную сторону, смогут проголосовать все жители страны на странице Банк России.