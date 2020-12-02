В России вступила в силу норма об обязательных зимних шинах

В период холодов, с 1 декабря по 28 февраля, вводится запрет на эксплуатацию машин, на которые не поставлены зимние покрышки.

При этом однотипная зимняя резина должна стоять на всех колесах, а минимально допустимое значение остаточной глубины протектора составляет 4 мм . Штрафных санкций за отсутствие зимних покрышек пока не предусмотрено.

Но штраф в размере пятисот рублей полагается за эксплуатацию чрезмерно изношенной резины, а также за установку на разные оси шипованных и нешипованных шин. В 2016 году депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести штраф в размере 2000 рублей за использование летних покрышек в зимний период, но тогда законопроект принят не был.