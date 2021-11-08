День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.21 19:30
В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против COVID-19 и о перенесенном коронавирусе
Соответствующий приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, ранее сформированные сертификаты автоматически переоформляются на портале госуслуг до 1 марта. Документ будет включать основные данные о его обладателе, сведения о вакцинации. Также в него попадёт информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесённом COVID-19 для переболевших.
Также в сертификате, доступном на русском и английском языках, предусматривается место для QR-кода. Свидетельство формируется не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить его и в бумажном виде, отмечает РИА «Новости».
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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