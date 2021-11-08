В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против COVID-19 и о перенесенном коронавирусе

Соответствующий приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, ранее сформированные сертификаты автоматически переоформляются на портале госуслуг до 1 марта. Документ будет включать основные данные о его обладателе, сведения о вакцинации. Также в него попадёт информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесённом COVID-19 для переболевших.

Также в сертификате, доступном на русском и английском языках, предусматривается место для QR-кода. Свидетельство формируется не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить его и в бумажном виде, отмечает РИА «Новости».