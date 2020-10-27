В России введён всеобщий масочный режим

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Без масок нельзя будет находиться в общественном транспорте, такси, на парковках и даже в лифтах. Кроме того, с 23 часов до 6 утра будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Отметим, что это не актуально для нашей области, в регионе уже действует такое ограничение.

Помимо этого региональные власти должны принять меры, в том числе ограничительного характера, защищающие россиян из групп риска - тех, кому более 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Должна быть усилена дезинфекция на общественном транспорте, такси, магазинах, в общепите, во всех зданиях, где проходят культурные и зрелищные мероприятия и вообще во всех местах массового скопления людей.