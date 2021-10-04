В России запущен в производство аппарат электромагнитного подавления коронавируса

163 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+60), Мончегорске (+32) и Кандалакшском районе (+16).

В России представили аппарат электромагнитного подавления коронавируса, сообщает информационно агентство «Россия сегодня». Прибор, который способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19, представил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника 2021» в Алуште.

Аппарат «Тор» — высокотехнологичная разработка научного центра Концерна «Гранит». Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает вирус. Такой способ волнового «зашумления» успешно подавляет Ковид. Об этом так же свидетельствуют испытания в медицинских учреждениях, динамика выписки пациентов из больниц увеличивается со 2-3-й недели применения прибора на 30-50%.

Концерн «Гранит» запустил аппарат «Тор» в серийное производство.