В России запустили Конкурс социальных архитекторов

Глава региона Андрей Чибис вошёл в экспертный совет проекта.

Социальные архитекторы — это профессионалы, которые занимаются проектированием и реализацией социальных практик и инициатив, направленных на решение актуальных общественных задач.

«Создание этих компетенций в кадровой политике страны именно сейчас особенно важно», - отметил губернатор.

Среди таких инициатив в нашем регионе «Женщина-лидер. Флотские города» и, например, программа привлечения кадров «Курс на Север».

Приём заявок на Конкурс социальных архитекторов продлится до 11 февраля.