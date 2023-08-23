В России запустили всероссийский просветительский проект ДОСТИЖЕНИЯ.РФ

Это самый масштабный проект о достижениях современной России.

На информационном ресурсе собраны наиболее значимые результаты и рекорды в различных областях: науке, промышленности, образовании, здравоохранении и других сферах жизни общества. В том числе, конечно, и достижения Мурманской области.

Им посвящён отдельный раздел, в котором организовано интерактивное голосование за самые важные, по мнению жителей каждого конкретного региона, объекты, открытия или научные разработки.

На данный момент на портале представлен Топ-100 достижений общероссийского масштаба и более 900 региональных проектов.

Работа над списком продолжается, данные обновляются в режиме реального времени. В рамках проекта будет организован конкурс любительских видеороликов: жители страны презентуют достижения своего региона, которыми они гордятся.