В России завершилась международная акция «Сад памяти»

Её участники в этом году высадили более 31 миллиона деревьев.

В Мурманской области в рамках акции «Сад памяти» было проведено 45 мероприятий. Во время них северяне высадили более 12 тысяч деревьев и кустарников. Это дань уважения предкам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны.

Популярным форматом акции также остался «виртуальный» «Сад памяти». Дети рисовали деревья, посвящая их своим героям. Мурманская область вошла в топ-10 по количеству участников всероссийского творческого состязания.