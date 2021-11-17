В России завершилась перепись населения. В Мурманской области в кампании приняли участие более полумиллиона человек

Напомним, опрос проводили тремя способами. На дому с переписчиком, на стационарном участке и на портале «Госуслуги». Теперь специалистам Мурманскстата предстоит обработать информацию, собранную в ходе первого этапа.

Им необходимо исключить дублирование или дополнить сведения о северянах, кого не удалось застать дома. В таких ситуациях будут использованы данные из административных источников. Первые оперативные данные о численности жителей планируется опубликовать в январе 2022 года. А до конца будущего года должны быть обнародованы полные итоги всероссийской переписи.