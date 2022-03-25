89 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мончегорске (33), Мурманске (24) и Кандалакшском районе (6).

В российских школах отменяется ряд противоэпидемических мер. Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает «Российская газета». Среди отмененных требований - необходимость закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет и соблюдение социальной дистанции в местах проведения аттестации.

Кроме того, учителям теперь не надо разрабатывать разный график начала уроков и перемен для сокращения числа контактов между школьниками.

Максимальная загрузка летних оздоровительных учреждений увеличена до 100%.