В российском обществе нет сомнений в необходимости прививаться

25 новых случаев заболевания CoViD-19 зарегистрировано в Мурманской области за прошедшие сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+12), Североморске (+4) и Кольском районе (+4).

Каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в ТАСС. Анкетирование приводилось среди совершеннолетних россиян методом телефонного интервью.

Согласно полученным данным, 70% россиян считают, что вакцинация позволит предотвратить распространение коронавируса, а 20% так не считают. В целом, в обществе нет сомнений в необходимости прививаться. Но есть большая доля тех, кто боится.