В Ростовской области наши земляки помогают ликвидировать последствия мощного урагана, который обрушился на регион 25 июля
Разрушительный ветер свалил деревья, сорвал кровли и остановки. В Ростове-на-Дону и Новочеркасске к устранению последствий стихии подключились добровольцы «Молодёжки Народного фронта». Активисты распиливают аварийные деревья, расчищают завалы и вывозят мусор.
В сводном отряде работают и добровольцы из Мурманской области, помогая жителям привести дома в порядок.
Народный фронт отмечает, что помощь будет оказываться до полной ликвидации всех последствий непогоды.