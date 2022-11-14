В рядах регионального отделения КПРФ молодое пополнение

Ряды КПРФ пополнили комсомольцы. Молодым людям вручили партийные билеты и дали напутствие.

Быть коммунистом, значит, быть сознательным. Юношам из Мурманской области такая позиция знакома.

Павел Ярошевич, житель г. Полярный: «Почему я присоединяюсь к коммунистической партии? Мне нравятся их идеи, политические задачи, реформы, которые они предлагают».

Иван Горбунов, студент из пгт. Никель: «Я люблю людям помогать».

- Откуда у тебя это желание помогать людям?

- Я добрый человек. Я всегда с детства помогаю всем.

Олег Комаров, пресс-секретарь коммунистической партии, в г. Оленегорск: «У нас на комсомольских собраниях можно какие-то планы выдвигать, какие-то свои идеи продвигать. Мы - коллектив их поддержим, мы в первую очередь команда, а не каждый сам за себя».

Олегу Комарову 24 года, за 8 лет в комсомоле понял, что молодёжи свойственно менять свою жизненную позицию, поэтому в рядах КПРФ задерживаются не все. Вступая в партию, необходимо понимать, что коммунист - это винтик единого механизма.

Артём Кузьмин, представитель Мурманского областного отделения КПРФ: «Для мурманского областного отделения комсомола сегодня очень важный день. Много молодёжи приходит сегодня к нам для того, чтобы вступить и наконец-то создать комсомольские ячейки в различных городах нашего региона. Поэтому нам очень важно поддерживать молодёжь, очень важно, чтобы они проявляли свою активную гражданскую позицию, те мысли и идеи, с которыми они приходят, я думаю, что они найдут применение как раз у нас в комсомоле».

Каждому из молодых коммунистов в тождественной обстановке вручили партийные билеты.