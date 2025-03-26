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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.25 19:30

В рядах школьного лесничества Полярного новое пополнение

На службу спасения лесов Кольского Заполярья заступил класс первой погодинской школы.

Это направление, отметим, не самое популярное среди профильных классов образовательных учреждений Мурманской области. Однако лесники Полярного кроме ежегодной высадки деревьев около школы и в черте города, занимаются сохранением лесов на собственно гектаре в тундре. 

Для Милены и её одноклассников начинается новая пора в школьной жизни – теперь ответственность за сохранение, как минимум, зелёных насаждений в городе лежит на хрупких плечах юных лесников.

Милена Буровская, участник направления «Школьное лесничество» школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Мы узнаем больше нового о нашей Земле: какие виды деревьев бывают, какие заповедники. Всё хотим знать!».

Таким серьёзно настроенным приемникам готовы доверить самое ценное, что есть, обширную территорию тундры в 71 гектар, где проводятся практические занятия учащихся профильного класса.

Это место стало источником незабываемых воспоминаний, забавных историй и сложившихся традиций.

София Антонова, участник направления «Школьное лесничество» школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Мы выезжали в леса, там такой свежий воздух! Не сравнится с городским. Высаживали деревья – всё, как полагается лесникам».

С 2012 года «Школьное лесничество» работает на базе первой погодинской школы Полярного, имеет крепкие связи в профильных ведомствах. Шефы всегда готовы поддержать ребят в их «зелёных» инициативах.

Наталья Хафизова, главный специалист отдела лесного хозяйства Министерства природных ресурсов, экологии, рыбного хозяйства Мурманской области: «Дети учатся рациональному экологическому поведению, узнают самые важные принципы поведения на природе».

Владимир Дзюба, руководитель филиала Мурманского лесничества, г. Мурманск: «Россия обладает самым большим запасом лесных земель, занимает второе место в мире по запасам древесины, около 70% Мурманской области покрыто лесами. И это важно, потому что леса составляют экосистему, в которой существует человек».

К слову, одной из важных традиций лесников остаётся ежегодное обновление «Сада памяти», расположенного на территории образовательного учреждения. Каждое высаженное в рамках акции дерево становится данью памяти тем, кто героически оборонял Заполярье.

Ольга Охапкина, классный руководитель 9 класса школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Мы надеемся, что в будущем, когда ребята будут возвращаться в родную школу, они увидят эти деревья и вспомнят об этих прекрасных временах».

Подтвердить готовность участия в спасении и сохранении лесов, а также проявить искреннюю озабоченность состоянием экологии Мурманской области ребята смогли, пройдя испытания, которые для них подготовили выпускники.

У школьного лесничества готова новая достойная смена.

 

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