В рядах школьного лесничества Полярного новое пополнение
Это направление, отметим, не самое популярное среди профильных классов образовательных учреждений Мурманской области. Однако лесники Полярного кроме ежегодной высадки деревьев около школы и в черте города, занимаются сохранением лесов на собственно гектаре в тундре.
Для Милены и её одноклассников начинается новая пора в школьной жизни – теперь ответственность за сохранение, как минимум, зелёных насаждений в городе лежит на хрупких плечах юных лесников.
Милена Буровская, участник направления «Школьное лесничество» школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Мы узнаем больше нового о нашей Земле: какие виды деревьев бывают, какие заповедники. Всё хотим знать!».
Таким серьёзно настроенным приемникам готовы доверить самое ценное, что есть, обширную территорию тундры в 71 гектар, где проводятся практические занятия учащихся профильного класса.
Это место стало источником незабываемых воспоминаний, забавных историй и сложившихся традиций.
София Антонова, участник направления «Школьное лесничество» школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Мы выезжали в леса, там такой свежий воздух! Не сравнится с городским. Высаживали деревья – всё, как полагается лесникам».
С 2012 года «Школьное лесничество» работает на базе первой погодинской школы Полярного, имеет крепкие связи в профильных ведомствах. Шефы всегда готовы поддержать ребят в их «зелёных» инициативах.
Наталья Хафизова, главный специалист отдела лесного хозяйства Министерства природных ресурсов, экологии, рыбного хозяйства Мурманской области: «Дети учатся рациональному экологическому поведению, узнают самые важные принципы поведения на природе».
Владимир Дзюба, руководитель филиала Мурманского лесничества, г. Мурманск: «Россия обладает самым большим запасом лесных земель, занимает второе место в мире по запасам древесины, около 70% Мурманской области покрыто лесами. И это важно, потому что леса составляют экосистему, в которой существует человек».
К слову, одной из важных традиций лесников остаётся ежегодное обновление «Сада памяти», расположенного на территории образовательного учреждения. Каждое высаженное в рамках акции дерево становится данью памяти тем, кто героически оборонял Заполярье.
Ольга Охапкина, классный руководитель 9 класса школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Мы надеемся, что в будущем, когда ребята будут возвращаться в родную школу, они увидят эти деревья и вспомнят об этих прекрасных временах».
Подтвердить готовность участия в спасении и сохранении лесов, а также проявить искреннюю озабоченность состоянием экологии Мурманской области ребята смогли, пройдя испытания, которые для них подготовили выпускники.
У школьного лесничества готова новая достойная смена.