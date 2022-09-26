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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.22 19:30

В рядах юнармейцев пополнение

В эти выходные 16 молодых мурманчан приняли присягу и вступили в ряды добровольцев военно-патриотического движения.

16 воспитанников комплексной детско-юношеской спортшколы №17 стали юнармейцами. Но перед тем, как принять присягу, парням нужно было доказать, что они достойны этого гордого звания.

Сергей Тян, член регионального штаба «Юнармии» по Мурманской области: «Они прошли подготовку, участвовали в нескольких юнармейских соревнованиях, в лиге ВПК выиграли».

После слов клятвы молодым людям вручили удостоверения и значки юнармейцев. Одним из участников движения стал 14-летний Хан-Ён, который активно изучает военное дело и точно знает, чего хочет добиться в жизни.

Хан-Ён, юнармеец: «Я хочу стать достойным гражданином Российской Федерации, а в будущем стать военным. Хочу сразу получить военное образование, поэтому и вступил в «Юнармию».

12-летний Игорь решил пойти по стопам брата и стать военным моряком. Поэтому у него, в отличие от Хан-Ёна, синий берет, а не красный. Чтобы успешно в будущем поступить в военное училище, Игорь вступил в ряды юнармейцев.

Игорь Менухов, юнармеец: «Я решил стать юнармейцем, потому что в этой школе учился мой старший брат. Он тоже юнармеец, я иду по его стопам. Сергей Николаевич даёт нам очень большой опыт».

В «Юнармии» воспитанники получают первичные военные навыки. Они изучают строевую подготовку, стрельбу, сборку парашюта, занимаются физической подготовкой и учат военную историю России.

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