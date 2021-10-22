В рядах Юнармии вновь пополнение – в Полярном 57 школьников торжественно посвятили в юнармейцы

Шефство над красными беретами взяли, по сложившейся традиции, представители Кольской флотилии.

Как правило, в ряды Всероссийского общественного движения «Юнармия» попадают ребята, планирующие связать свою жизнь со службой, либо школьники, воспитывающиеся в строгой военной дисциплине. Например, папа Миланы – командир в бригаде надводных кораблей. У бравого моряка не только есть, чему поучиться, своим родителем девочка гордиться и даже немного подражает его привычкам и характеру.

Милана БОйнаш, юнармеец военно-патриотического общественного движения: «Я очень хочу стать такой же, как он. Я видела, как он работает, как служит Родине, как отвечает за неё».

Арсений вовсе из семейной династии военных. И красный берет для парня – это новая веха, очередная ступень на пути к построению будущей карьеры.

Арсений Тимофеев, юнармеец военно-патриотического общественного движения: «Мой дед воевал, мой отец – офицер-подводник, для меня честь продолжить это дело».

В Доме Юнармии в городе воинской славы Полярном 57-ми школьникам в торжественной обстановке вручили почётные нагрудные знаки юнармейца и надели красные береты. С этой минуты в их жизнь войдёт регулярная строевая подготовка, участие в патриотических спортивных состязаниях и знакомство с военной историей.

Евгения Друзьяк, начальник штаба местного отделения «Юнармия» по ЗАТО Александровск: «Что примечательно, церемония состоялась в канун 325-летия со дня создания регулярного Российского флота».

Традиционным в таких встречах стало участие старших шефов – представителей, военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Игорь Тимофеев, заместитель командира бригады подводных лодок по военно-политической работе: «Ряды Юнармии пополняются, а такие мероприятия без участия Кольской флотилии не происходят».

Военные моряки произнесли напутственные слова, а юнармейцы дали клятву на верность юнармейскому братству.