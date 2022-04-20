В ряды почётных доноров студента привела мать

В конференц-зале Мурманской областной больницы состоялось мероприятие, посвящённое национальному Дню донора.

История областной станции переливания крови начинается с 1936 года, когда в Мурманске был открыт филиал Ленинградского института переливания крови. Северяне разных возрастов из года в год показывают свою гражданскую позицию и человечное отношение к тому, кто нуждается в экстренной помощи.

Андрей Якунин, студент 3 курса МАГУ: «Больше всего порадовала смска, которая приходит после сдачи, когда кому-то помогла твоя кровь. Очень понравилось чувство, когда кому-то помог и продолжил ходить».

Студент Мурманского арктического государственного университета Андрей Якунин из пгт.Мурмаши. В ряды почётных доноров его привела мать. Уже седьмой раз, начиная с 19 лет, он сдаёт кровь, чтобы помочь людям. Такое постоянство в приоритете, отмечают в Минздраве.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Поддерживаем, безусловно, и призываем. У нас в этом году и за прошедший год более тысячи двухсот доноров пришло. Впервые, в основном молодёжь».

Благодаря поддержке правительства станция переливания крови активно развивается и расширяется.

Киракос Аветисян, главный врач ГОБУЗ Мурманской Областной станции переливания крови: «Мы получили новое оборудование для ПЦР-диагностики. Это будет новая, очень хорошая, современная лаборатория. Не было у нас ПЦР-диагностики, мы делали это всё на базе областной клинической больницы. Теперь это наша собственность, будем работать ещё лучше».

Новое оборудование сокращает время пребывания в кресле, а сама процедура становится практически безболезненной и бесшумной. Но куда приятнее донорам получать за свой труд благодарственные письма, цветы, памятные сувениры.