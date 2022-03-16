День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.22 19:30
В рыбный порт Мурманска вновь прибыло транспортное судно «Арктик Спирит» с богатым уловом мойвы
На этот раз на его борту рекордный за путину объём мойвы.
Первый раз судно «Арктик Спирит» доставило в наш порт свыше 2300 тонн народной рыбы. Не прошло и месяца, как оно вновь прибыло в столицу Заполярья. На этот раз на его борту почти 4600 тонн мойвы.
Разгрузка транспортника уже началась. Портовики и техника готовы к большому объёму работы.
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