В рыбный порт Мурманска вновь прибыло транспортное судно «Арктик Спирит» с богатым уловом мойвы

На этот раз на его борту рекордный за путину объём мойвы.

Первый раз судно «Арктик Спирит» доставило в наш порт свыше 2300 тонн народной рыбы. Не прошло и месяца, как оно вновь прибыло в столицу Заполярья. На этот раз на его борту почти 4600 тонн мойвы.

Разгрузка транспортника уже началась. Портовики и техника готовы к большому объёму работы.