В РЖД на новогодние праздники организовали ряд туристических поездов и планируют запустить в 2023 году составы к «Северному Сиянию»

По итогам 2022 года в РЖД ожидают рост перевозок пассажиров туристическими поездами на 20% по сравнению с предыдущим годом – до 400 тысяч человек.

На новогодние праздники будут курсировать турпоезда «В Карелию» по маршруту (Москва — Петрозаводск — Сортавала — Рускеала — Выборг – Москва); «Величие Севера» (Москва — Рускеала — Архангельск — Великий Устюг – Москва); «Лыжные стрелы» - из Москвы в Апатиты и обратно. А также «К Северному Сиянию» (Москва- Петрозаводск – Мурманск – Вологда – Москва).

По итогам 2022 года в РЖД ожидают рост перевозок пассажиров туристическими поездами на 20% по сравнению с предыдущим годом – до 400 тысяч человек.