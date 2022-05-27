В самом центре Мурманска открылась ярмарка «Арктическая кинокухня»

Здесь все жители и гости города могут отдохнуть и полакомиться.

Светодиодный экран и несколько рядов лавочек. На улице Воровского впервые в Мурманске открыли кинотеатр под открытым небом. Это стало возможно в рамках Форума «КультАрктика». В течение трёх дней гости смогут посмотреть здесь более 50 короткометражных и документальных фильмов, мультфильмов и роликов о Заполярье.

Светлана Солдатова, директор Продюсерского центра «Северный характер»: «Нам удалось создать такой светодиодный кинотеатр. С погода сегодня повезло, потому что, несмотря на серость и холод, у нас атмосфера камерная. Вполне для кинотеатра. Так что кинотеатр открылся, тут будут показывать фильмы «Северного характера», кинофестиваля «Северный характер green screen» конкурсная программа. И вообще, будет весело и интересно».

Рядом с уличным кинотеатром расположили фудтраки. Местную кухню представляют ведущие заведения нашего города. В меню есть как полюбившиеся блюда, так и новые. Например, беляш с крабом, ягельЕж, пельмени «Северный олень» - всего 10 блюд. Одно из заведений представило крем-лосось-гречка.

Максим Галецкий, шеф-повар «Арктической кухни»: «У нас в меню представлена в аля-карт, другая версия крема и более дорогая ресторанная подача. Здесь блюдо ван-хэд-фуд, стритфуд – блюдо в одной руке. Подается в стаканчике, например, капучино. Удобно идти, кушать, общаться. Удобно быть на улице с этой едой».

Блюдо, набравшее больше голосов по итогу работы ярмарки, будет представлять Мурманскую область на экранах страны.

Фестиваль «Арктическая кинокухня» открыт для всех гостей три дня на улице Воровского.